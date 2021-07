Olympisches Fußballturnier Henrichs trifft ins eigene Tor – DFB-Team nach Remis gegen Elfenbeinküste ausgeschieden

Auf Silber in Rio folgt das Vorrundenaus in Japan: Die deutsche Fußball-Olympia-Auswahl hat den nötigen Sieg gegen die Elfenbeinküste verpasst. Benjamin Henrichs unterlief ein Missgeschick, Eduard Löwen traf per Freistoß.