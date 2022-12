Grünenvorsitzender Nouripour über die WM »Wir haben unsere Arbeit nicht richtig gemacht«

Omid Nouripour ist Co-Chef der Grünen und leidenschaftlicher Fußballfan. Hier kritisiert er den Auftritt der westlichen Länder in Katar und sagt, was sie bei der EM 2024 in Deutschland besser machen müssen.