Martha Newson arbeitet an der "School of Anthropology & Museum Ethnography" der University of Oxford. Gemeinsam mit Victor Shiramizu, Michael Buhrmester, Wallisen Hattori, Jon Jong, Emilia Yamamoto und Harvey Whinehouse veröffentlichte sie in der Fachzeitschrift "Stress & Health" die Studie "Devoted fans release more cortisol when watching live soccer matches".

Jamie Foster