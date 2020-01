Griechenland Bulgare stirbt nach Attacke von Paok-Fans

Einen Tag nach dem Derby zwischen Aris und Paok Thessaloniki in der ersten griechischen Fußballliga ist ein bulgarischer Mann bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Paok-Fans ums Leben gekommen. Zwei weitere Bulgaren wurden verletzt und mussten im Krankenhaus versorgt werden. Das berichten die griechische Zeitung "Ekathimerini" und die Nachrichtenagentur "Associated Press".

Angaben der Polizei zufolge hätten 15 bis 20 Paok-Fans die drei Bulgaren am Nachmittag angegriffen. Das 28 Jahre alte Opfer soll versucht haben, dem Konflikt zu entkommen und dabei auf eine Straße gefallen sein, wo er von einem Auto erfasst und getötet worden sein soll.

Demnach überprüften die Gerichtsmediziner noch, ob der Tod des Mannes durch das Auto oder die Attacken der Paok-Fans verursacht wurde. Die Polizei fahnde aktuell nach dem Fahrer des Unfallwagens. Im Zusammenhang mit dem Vorfall seien bereits 14 Personen festgenommen geworden.

Die drei Bulgaren sollen Anhänger des bulgarischen Klubs Botew Plowdiw sein, dessen Anhänger mit der Fanszene von Aris verbündet sind. Am Vortag sollen sie das Fußballspiel zwischen Aris und Paok besucht haben, das Aris 4:2 (2:1) gewann. Am Sonntag stand im Basketball das nächste Derby zwischen den verfeindeten Klubs an.