Messis Kurztrip als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien Anfang dieser Woche kam entsprechend schlecht bei den Fans nach der 1:3-Pleite gegen Lorient an. Dass der Urlaub nicht mit dem Klub abgesprochen worden sein soll, brachte dem 35 Jahre alten Weltmeister aus Argentinien eine zweiwöchige Suspendierung ein .

Messis Abschied aus Paris soll feststehen

Wie französische und argentinische Medien berichten, gilt ein weiteres Engagement nach dem Ende von Messis Vertrag am 30. Juni als ausgeschlossen. Messi selbst oder sein Manager und Vater Jorge haben sich bisher noch nicht geäußert. Auch von PSG gab es zu der Suspendierung noch keinen Kommentar, in der Mittelung zu den Beleidigungen fiel der Name von Messi ebenfalls nicht. »Messi, was für eine Verschwendung«, titelte dafür die Tageszeitung »Le Parisien«: »Zwei Jahre für nichts.«