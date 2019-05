Mailänder Trainerkarrussell

Bei den großen Mailänder Klubs stehen mehrere Personalwechsel bevor: Wie der AC Mailand am Dienstag mitteilte, verlassen Sportdirektor Leonardo und Trainer Gennaro Gattuso den Klub. "Es waren tolle 18 Monate. Monate, die ich mit großer Leidenschaft gelebt habe. Unvergessliche Monate", sagte Gattuso der Zeitung "La Repubblica": "Es schmerzt, aber ich habe lange darüber nachgedacht."

Milan hatte in der abgelaufenen Saison die Qualifikation für die Champions League verpasst und spielt in der nächsten Saison in der Europa League. Leonardo verabschiedete sich nach nur knapp einem Jahr aus Mailand. Gattuso war länger im Amt, hatte aber eigentlich noch einen bis 2021 gültigen Vertrag.

Auch beim Lokalrivalen Inter Mailand wird ein Trainerwechsel immer konkreter. Dort soll Ex-Nationalcoach Antonio Conte möglicherweise noch in dieser Woche als neuer Coach verkündet werden, schrieb unter anderem die "Gazzetta dello Sport". Derzeit ist dort Luciano Spalletti Trainer.

Cavani wohl vor Abgang bei PSG

Stürmerstar Edinson Cavani von Paris Saint-Germain steht einem spanischen Medienbericht zufolge kurz vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Der Torjäger aus Uruguay habe dem Transfer bereits zugestimmt, so der spanische Sender Cadena Ser. Bevor der Vertrag unterschrieben werde, wolle der Hauptstadtclub aber abwarten, ob es ein gutes Angebot für Angreifer Diego Costa gebe. Der soll den Verein nach einer schwachen Saison verlassen. Cavani könnte Costa dann ersetzen.

Der spanische Vizemeister benötigt künftig Verstärkung in der Offensive, nachdem Superstar Antoine Griezmann nach fünf Jahren seinen Weggang angekündigt hat. Unter anderem soll der FC Barcelona an dem Franzosen interessiert sein.

Villas-Boas unterschreibt bei Marseille

Der frühere Chelsea- und Tottenham-Trainer André Villas-Boas wird neuer Trainer des französischen Spitzenclubs Olympique Marseille. Der Portugiese habe einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben, teilte der Verein am Dienstag mit. Der 41-Jährige werde sein Amt am 1. Juli antreten. "Wir freuen uns, einen Trainer zu engagieren, dessen Erfolg in Europa und der ganzen Welt auf höchstem Niveau anerkannt wird", erklärte Clubbesitzer Frank McCourt laut Mitteilung.

Vor rund einer Woche war Trainer Rudi Garcia zurückgetreten. Eine Ablösung Garcias war erwartet worden, nachdem OM die Europacup-Plätze verfehlt hatte. Der Coach stand bereits seit Wochen in der Kritik. Der Einzug ins Europa-League-Finale 2018 war noch sein größter Erfolg. Er übernehme seinen Teil der Verantwortung für das Scheitern, hatte Garcia erklärt.