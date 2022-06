Mbappé hatte seinen Kontrakt bei den Parisern bis 30. Juni 2025 verlängert, obwohl es lange nach einem Wechsel zu Real Madrid aussah. Der Weltmeister soll laut spanischen Medien ein Handgeld von bis zu 300 Millionen Euro bekommen haben. In anderen Medien werden Summen von 130 und 200 Millionen Euro kolportiert. »Ich bin überzeugt, dass ich weiter bei einem Klub wachsen kann, der alles Notwendige bietet, um auf dem höchsten Level Leistung zu bringen«, sagte Mbappé.

Mbappé war 2017 zunächst auf Leihbasis von der AS Monaco nach Paris gewechselt, ein Jahr später verpflichtete der aus Katar finanzierte Klub den Stürmer für 145 Millionen Euro fest. Mit PSG gewann Mbappé in dieser Saison zum vierten Mal die französische Liga, der ersehnte Sieg in der Champions League blieb jedoch bislang aus. In 216 Pflichtspielen für den Klub gelangen dem Stürmer 168 Tore und 87 Vorlagen. Mit der französischen Nationalmannschaft hatte Mbappé 2018 in Russland den WM-Titel gewonnen.