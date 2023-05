Paris Saint-Germain Keeper Rico bei Reitunfall lebensgefährlich verletzt

Ersatztorhüter Sergio Rico vom französischen Fußballmeister Paris Saint-Germain hat bei einem Reitunfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Er sei von einem Pferd in den Nacken getreten worden. Der Spanier befinde sich in einem »ernsten Zustand«, teilte ein PSG-Sprecher am Sonntag mit. Der Vorfall ereignete sich in Ricos Heimat Andalusien.