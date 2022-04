Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

PSG war gegen den Außenseiter früh in Führung gegangen. Neymar traf nach Vorlage von Messi freistehend ins lange Eck (6.). Allerdings war zuvor ein Spieler von Clermont verletzt im Strafraum liegengeblieben. Schiedsrichter Eric Wattellier ließ jedoch weiterspielen und auch die Pariser sahen keine Not, das Spiel zu unterbrechen.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer quittierten den Führungstreffer mit Pfiffen. Nachdem Mbappé nach Vorlage von Messi erhöht hatte, wurde Paris jedoch zu passiv. Die Gastgeber konnten ihre erste Chance kurz vor der Pause nutzen: Dossou wurde am zweiten Pfosten allein gelassen und musste das Zuspiel von Saif-Eddine Khaoui nur einschieben.

Ab der 70 Minute brach Clermont ein

In der 61. Minute hatte Clermont noch einmal die Chance zum Ausgleich, nachdem Neymar den Foulelfmeter von Akim Zedadka an Mbappé verwandelt hatte, konnten die Gastgeber gegen die Pariser Offensive nichts mehr ausrichten. Besonders der Pass Neymars in die Spitze auf Mbappé, der zum 4:1 traf, war sehenswert.