Mbappé will seinen Vertrag in Paris offenbar erfüllen und danach ablösefrei zu Real Madrid wechseln. Laut Le Parisien hatte Mbappé Klubboss Nasser Al-Khelaifi jüngst erneut mitgeteilt, dass er in diesem Sommer weder einen neuen Vertrag unterschreiben noch einem Wechsel zustimmen werde.

Bayern-Option Kepa vor Wechsel zu Real Madrid

Auf der Suche nach einem neuen Torhüter hat der FC Bayern wohl eine Option weniger. Der Spanier Kepa, an dem die Münchner aufgrund der unklaren Situation von Manuel Neuer Interesse gezeigt hatten, steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid.

Die Königlichen waren auf der Suche nach einem Ersatz für Stammtorhüter Thibaut Courtois, der sich am Donnerstag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Wie unter anderem die spanische Sportzeitung »Marca« berichtet, soll Kepa auf Leihbasis nach Madrid wechseln.