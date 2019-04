Paris Saint-Germain muss weiter auf die Meisterfeier warten. Nach zwei sieglosen Spielen inklusive der 1:5-Niederlage gegen den Tabellenzweiten OSC Lille verlor die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel auch im Nachholspiel beim Tabellen-15. FC Nantes 2:3 (1:2).

Nantes Innenverteidiger Diego Carlos traf gegen den großen Favoriten doppelt (22. Minute, 52.), Majeed Waris erzielte das zwischenzeitliche 3:1. Zuvor hatte Dani Alves den Tabellenführer in Führung gebracht (19.). Metehan Güclü, einem 20 Jahre alten Talent aus der zweiten Mannschaft von Paris, gelang nur noch der Anschlusstreffer (89.).

Dass Güclü überhaupt spielte, lag auch an der Verletztensituation bei PSG. Tuchel, der wegen einer Sperre auf der Tribüne sitzen musste, fehlten wie bereits in den Spielen zuvor mehrere Spieler. Mit nur 16 statt den üblichen 18 Spielern reiste Paris nach Nantes. Bereits nach der Niederlage gegen Lille hatte Tuchel den zu kleinen Kader beklagt. "Wir haben keine Spieler", hatte er gesagt.

Mehrere Stars verletzt

Bei PSG fehlten neben den schon länger verletzten Superstars Neymar, Angel Di Maria, Edinson Cavani und Marquinhos auch der angeschlagene Kapitän Thiago Silva und der Belgier Thomas Meunier. Zudem war Juan Bernat rotgesperrt.

Auf seinen eigentlich fitten Starstürmer Kylian Mbappé verzichtete Tuchel freiwillig. Der Weltmeister sollte für das anstehende Pokalfinale gegen Stade Rennes in der kommenden Woche geschont werden.

Loic Venance/AFP Nantes Spieler feiern die Überraschung

In der Tabelle hat Paris weiter 17 Punkte Vorsprung auf Lille - und ein Spiel weniger bestritten. Am Sonntagabend kann PSG gegen die AS Monaco die nächste Chance nutzen, den Titel vorzeitig zu sichern. Zuvor spielt Lille bereits in Toulouse, der Verfolger kann sich keinen Punktverlust erlauben.