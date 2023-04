Galtier erstattet Anzeige

»Ich habe Anzeige erstattet und vertraue in die Justiz«, sagte Galtier nun während einer Pressekonferenz. Über die Anschuldigungen sei er »zutiefst schockiert«, sie träfen ihn in seinem Inneren. Er sei in einer gemischten Gesellschaft in den Hochhaussiedlungen aufgewachsen mit den Werten des Teilens und des Respekts für den anderen, wer immer er sein mag. Seit Bekanntwerden der Anschuldigungen habe er viele unangenehme Nachrichten erhalten, aber auch viel Rückhalt von anderen Trainern und Spielern.