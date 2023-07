Enttäuschende Saison und Rassismusvorwürfe PSG trennt sich von Trainer Galtier

Im Pokal scheiterten die Pariser im Achtelfinale an Marseille, in der Champions League ebenfalls im Achtelfinale an Bayern München, das zu dem Zeitpunkt noch von Julian Nagelsmann trainiert worden war.

Nagelsmann, von dem sich die Bayern im März auf umstrittene Weise getrennt hatten, war in den vergangenen Wochen entsprechend als möglicher Nachfolger für Galtier ins Spiel gebracht worden. Zuletzt verdichteten sich jedoch die Anzeichen, dass mit Luis Enrique der ehemalige spanische Nationaltrainer einen neuen Anlauf auf den von der katarischen Klubführung so ersehnten Champions-League-Titel wagt. Lionel Messi wird dann nicht zur Verfügung stehen, er hat mittlerweile einen neuen Vertrag bei Inter Miami in den USA unterschrieben.