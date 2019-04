Vierte Pleite im fünfen Pflichtspiel PSG und Tuchel verlieren auch in Montpellier

Nächste Pleite für Trainer Thomas Tuchel und Paris St. Germain: Drei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale kassierte der bereits als französischer Meister feststehende Klub eine 2:3 (1:1)-Niederlage in der Ligue 1 beim SC Montpellier. Es war bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen.

Zwar steht PSG mit 16 Punkten Vorsprung weiter souverän an der Tabellenspitze. Die Niederlagenserie wirft jedoch ein schlechtes Bild auf die Saison, die mit 14 Ligasiegen in Folge gestartet war - das hatte vor Tuchel noch niemand in der französischen Fußballliga geschafft.

In Montpellier verspielte Paris eine 2:1-Führung, Andy Delort (80. Minute) und Souleymane Camara (85.) drehten die Partie für die Gastgeber in der Schlussphase. In der ersten Hälfte durfte Montpellier zudem über ein Eigentor von Presnel Kimpembe zum zwischenzeitlichen 1:1 jubeln (21.). Dem Innenverteidiger war bereits im Pokalfinale gegen Stade Rennes ein Eigentor unterlaufen. Die Tore für Paris erzielten Ambroise Oyongo (12.) per Eigentor und Ángel di María (62.).

Mega-Patzer! PSG verliert schon wieder! pic.twitter.com/hG9kGycR8s — DAZN DE (@DAZN_DE) 30. April 2019

Zuletzt hatte PSG-Coach Tuchel einen zu kleinen Kader beklagt. "Wir haben keine Spieler. Es ist offensichtlich, aber niemand spricht darüber, weil wir gewinnen. Aber jeder muss wissen, mit 14 oder 15 Spielern ist das nicht jede Woche möglich", sagte der 45-Jährige Mitte April nach einem 1:5 gegen Lille. Es folgten drei weitere Niederlagen.

Ohne Mbappé, aber mit Neymar

In der Champions League war Paris bereits im Achtelfinale an Manchester United gescheitert. Auch im Ligapokal Coupe de la Ligue, den PSG in den vergangenen sechs Jahren fünfmal gewonnen hatte, war vorzeitig im Viertelfinale Schluss.

Neben Neymar und di Maria stand auch der deutsche Nationalspieler Julian Draxler in der Startelf gegen den Tabellenfünften aus Montpellier, Kylian Mbappé war nach seiner Roten Karte im verlorenen Pokalfinale gegen Stade Rennes gesperrt.