Eigentlich sah alles so aus, als sollte Paris Saint-Germain zum zweiten Mal in Folge das Double im Frankreich gewinnen. Nach dem Durchmarsch in der Meisterschaft führte PSG im Pokalfinale gegen Stade Rennes nach 22 Minuten 2:0, kassierte den 2:2-Ausgleich und musste sich im Elfmeterschießen 5:6 geschlagen geben.

Bei PSG freute man sich vor dem Endspiel über die Rückkehr von Superstar Neymar, der nach dreimonatiger Verletzungspause zum ersten Mal wieder in der Startelf stand. Und der Brasilianer war auch sofort voll im Spiel. Das 1:0 durch Dani Alves bereitete er mit einer Ecke vor (13. Minute), das 2:0 erzielte Neymar nach einem Zuspiel von Ángel di María selbst (22.).

Zu diesem Zeitpunkt schien sicher, dass PSG zum fünften Mal in Folge den Coupe de France gewinnen würde - zumal das Team von Trainer Thomas Tuchel in dieser Pokalsaison noch kein Gegentor hatte hinnehmen müssen. Doch Rennes kämpfte sich ins Spiel zurück und kam durch ein Eigentor von Presnel Kimpembe (40.) noch vor der Pause zum Anschluss. Den Ausgleichstreffer erzielte Edson Mexer per Kopf nach einer Ecke (66.). Vorher war er am ersten Pfosten seinem Gegenspieler Julian Draxler entwischt.

In der Verlängerung wurde es hektisch. Zunächst ging Neymar schwer getroffen zu Boden, nachdem ihm James Lea Siliki mit der offenen Sohle auf den Fuß gestiegen war (117.). Kurz sah es so aus, als könnte sich der Brasilianer erneut am immer wieder lädierten Knöchel verletzt haben, doch Neymar konnte nach kurzer Behandlungspause weiterspielen. Dann verlor Kylian Mbappé die Nerven. Der französische Jungstar sah für ein brutales Foul an da Silva vollkommen zu Recht die Rote Karte (119.).

Damit fiel bei PSG einer der sichersten Elfmeterschützen aus. Trotzdem verwandelten die ersten fünf Spieler auf beiden Seiten sicher - darunter Edinson Cavani, Dani Alves, Juan Bernat und Neymar für Paris. Im Anschluss brachte Ismaila Sarr Rennes 6:5 in Führung, bevor Christopher Nkunku den Ball übers Tor schoss und die Partie so entschied. Besonders bitter für Tuchel: Der Trainer hatte Nkunku kurz vor dem Elfmeterschießen extra als Schützen eingewechselt.