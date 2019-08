Das südfranzösische Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille in der Ligue 1 wurde am Abend für mehrere Minuten unterbrochen - weil OGC-Fans homophobe Spruchbänder entrollt hatten, mit denen sie Olympique verspotteten. Schiedsrichter Clement Turpin unterbrach daraufhin die Partie und schickte die Spieler in die Kabinen. Er hatte den Teams sogar mit Abbruch des Spiels gedroht.

Erst nach zehnminütiger Pause wurde das Spiel danach wieder fortgesetzt. Die Gäste aus Marseille siegten 2:1.

Zwischen beiden Teams herrscht eine an Feindschaft grenzende Rivalität. Die Partie des dritten Spieltages war vom Wochenende auf den Mittwoch verlegt worden, weil die französische Polizei bereits durch den G7-Gipfel von Biarritz personell ausgelastet war.