Pokalsieger RB Leipzig arbeitet weiter an der Reduzierung seines Kaders. Mit Abwehrspieler Nordi Mukiele könnte es einen weiteren Abgang noch in diesem Sommer geben. Wie die »Bild« am Mittwoch berichtete, soll Paris Saint-Germain Interesse an den 24 Jahre alten Franzosen haben.

Der Kontrakt des Außenverteidigers endet beim Bundeslgisten am 30. Juni 2023. Eine Verlängerung soll Mukiele, der 2018 für 16 Millionen Euro von Montpellier nach Leipzig kam, abgelehnt haben.

Ascacibar vor Abschied aus Berlin

Der Abschied von Santiago Ascacibar von Hertha BSC wird immer wahrscheinlicher. Am Mittwoch vermeldete der Bundesligist, dass der Argentinier das derzeit in England stattfindende Trainingslager verlassen habe. »Er ist zu Gesprächen mit einem anderen Klub unterwegs«, teilten die Berliner auf Twitter mit.