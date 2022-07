Neuausschreibung der TV-Rechte Die Frauen-Bundesliga könnte bald bei Sky laufen

Der Pay-TV-Sender Sky will sich nach Aussage seines Fußballchefs Mario Nauen um die TV-Rechte an der Frauen-Bundesliga bemühen. »Ich habe ja schon angedeutet, dass wir Interesse daran haben und dass wir uns breiter aufstellen wollen, gerade was den Frauen-Fußball und den Frauen-Sport angeht«, sagte er am Dienstag bei einer Presserunde anlässlich des Saisonauftakts im DFB-Pokal und der Männer-Bundesliga.