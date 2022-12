Fans trauern um ihr Idol »Wer hat nicht davon geträumt, Pelé zu sein?«

Zum Tod von Pelé: »Es fühlt sich an, als würden wir ein Familienmitglied verlieren«



Spielfreude, Athletik und Torgefahr: Diesen Mann mit dem Ball zu beobachten, macht einfach Spaß. Jetzt starb Edson Arantes do Nascimento, besser bekannt als Pelé, mit 82 Jahren an Krebs, umgeben von seiner Familie im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo.

Everton Lucio, Fußballfan

»Pelé war für uns nicht nur ein Spieler von Santos. Pelé war ein Teil unseres Lebens. Es fühlt sich an, als würden wir ein Familienmitglied verlieren. Wer hat nicht davon geträumt, Pelé zu sein?«

Auf dem offiziellen Twitteraccount von Pelé war um 20.18 Uhr deutscher Zeit ein Schwarz-Weiß-Foto des Topstars zu sehen. Darunter stand: »Inspiration und Liebe kennzeichneten die Reise von König Pelé, der heute friedlich eingeschlafen ist. Liebe, Liebe und Liebe, für immer«.

Pelé gewann mit Brasilien dreimal die Weltmeisterschaft, so oft wie kein anderer Fußballspieler. Landesweit trauern Menschen um den legendären Spieler.

Der amtierende brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ordnete eine dreitätige Staatstrauer an.

Auch sein Nachfolger meldete sich zu Wort:

»Nur wenige hätten den Namen Brasiliens so weit gebracht«, schrieb der neu gewählte brasilianische Präsident Lula da Silva.

Am Montag soll es im Stadion seines langjährigen Klubs FC Santos eine öffentliche Totenwache geben. Am Dienstag ist eine Parade durch Pelés Heimatstadt Santos geplant, die Beisetzung findet im Anschluss statt.