Entwarnung von Ärzten und Familie

Es bestehen allerdings Zweifel daran, ob es tatsächlich bereits so schlimm um die erkrankte Fußball-Legende steht. Zuletzt hatte Pelés Tochter Kely do Nascimiento bereits Entwarnung gegeben, dass es »keinen Notfall oder eine neue düstere Prognose« zu verkünden gebe.

Auch seitens des Krankenhauses Israelita Albert Einstein in São Paulo hieß es, dass Pelé anders als nach der Dickdarm-OP 2021 nicht habe auf die Intensivstation verlegt werden müssen. Der brasilianische Rekordtorschütze habe »die volle Kontrolle über seine Vitalfunktionen«.

Pelé selbst ruft zum WM-Schauen auf

Und der Journalist Tariq Panja von der »New York Times« teilte auf Twitter am Samstagabend unter Berufung auf das Krankenhaus mit, dass Pelés Zustand sich innerhalb der letzten 24 Stunden nicht verschlechtert habe, er aber weiter in Behandlung sei. Von Palliativmedizin allerdings sei seitens der Mediziner keine Rede.