Magier am Ball: Am 9. Januar 2012 bekam Lionel Messi seinen dritten Ballon d'Or überreicht. Bei der Preisverleihung in Zürich war auch Pelé dabei. Dani Alves (l.) wurde damals in die Elf des Jahres gewählt, Neymar (r.) bekam den Puskás Award für den schönsten Treffer. Pelé selbst erhielt nie den Balon d'Or. Von 1956 bis 1994 waren nur europäische Spieler, die auch in Europa spielten, wählbar. 2016 veröffentlichte France Football eine Liste mit Alternativgewinnern, die vermutlich gesiegt hätten, wenn die Wahl allen Spielern offen gestanden wäre. Pelé hätte demnach siebenmal gewonnen.