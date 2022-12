Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: »Ruhe in Frieden, Pelé.« Der Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, nun in Diensten des FC Barcelona, schrieb: »Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden.« Der deutsche Fußballweltmeister Mesut Özil schrieb: »Ich bin mir sicher, dass der ›FC Himmel‹ mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird.«

»Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen«, schrieb der spanische Welt- und Europameister Sergio Ramos ebenfalls in Anlehnung an den Spitznamen Pelés als König des Fußballs: »Der Fußball wird sich immer an dich erinnern.«