Pelé wird die Weihnachtstage in der Klinik verbringen müssen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte hat sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert, das teilten das Krankenhaus am Mittwochabend mit. Demnach schreite der Krebs immer weiter voran, Pelé leide unter »Nieren- und Herzfunktionsstörungen«, befinde sich allerdings »weiterhin in einem normalen Zimmer, wo er die notwendige Pflege erhält«.

Chemotherapie zeigte keine Wirkung mehr

Die Fußball-Legende befindet sich seit dem 29. November in dem Krankenhaus, um die Chemotherapie gegen einen Dickdarmtumor neu einzustellen. Medienberichten zufolge soll die Chemotherapie bei Pelé zuletzt nicht mehr angeschlagen haben.

Brasiliens Fußball-Star Neymar würdigte Pelé in einem Video, das Kely Nascimento bei Instagram veröffentlichte. »Wie ihr wisst, ist Pelé ein Teil meiner Geschichte«, sagte Neymar darin unter anderem. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain teilte mit, er sei von einem Sponsor nominiert worden, Pelé mit einer Trophäe als »Spieler der Geschichte« zu ehren. Einen solchen Spieler gebe es nur einmal. »König, unsere Liebe und unser Respekt für dich«, sagte Neymar.