25.000 US-Dollar für die WM, 100.000 für weitere vier Jahre

Während der Weltmeisterschaft 1970 brach Puma den »Pelé Pakt« jedoch. Rudolfs Sohn Armin schloss, laut Magazin »Fluter « ohne Wissen des Vaters, doch einen Vertrag mit Pelé. Ausgehandelt wurde der Deal laut eines Buchs der Wirtschaftsjournalistin Barbara Smit zwischen Pelé und Puma-Repräsentant Hans Henningsen .

In »Drei Streifen gegen Puma: Wie aus einem Bruderzwist zwei Weltkonzerne entstanden « beschreibt sie, wie es dazu kam: Henningsen hielt sich demnach bei dem Turnier 1970 in Mexiko stets in der Nähe der Brasilianer auf und hatte auch gute Kontakte zu Pelé. Er versuchte, andere brasilianische Spieler mit Puma-Verträgen auszustatten – nicht aber Pelé.