Der Zustand der brasilianischen Fußball-Legende Pelé hat sich nach Angaben der behandelnden Ärzte drastisch verschlechtert. Wie das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo am Mittwochabend mitteilte, schreitet der Krebs bei dem 82-Jährigen immer weiter voran. Auch gaben die Mediziner »Nieren- und Herzfunktionsstörungen« bekannt. Pelé befinde sich allerdings »weiterhin in einem normalen Zimmer, wo er die notwendige Pflege erhält«.