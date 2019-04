Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur war ein atemberaubendes, irrsinniges und am Ende dramatisches Stück Fußball-Geschichte.

4:3 (3:2) gewann die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, doch der Sieg war eine Niederlage. Er fiel einen Treffer zu niedrig aus nach dem 0:1 im Hinspiel. Manchester City ist raus, Tottenham steht im Halbfinale der Königsklasse und trifft dort auf Ajax Amsterdam (1. und 8. Mai). Die Entscheidung wurde durch einen doppelten Videobeweis in der Schlussphase herbeigeführt.

Schiedsrichter Cüneyt Çakr gab Tottenhams dritten Treffer durch Fernando Llorente in der 73. Minute erst nach Ansicht der Bewegtbilder. "Ich bin ein Befürworter des Videoassistenten, aber vielleicht war Llorentes Tor aus einem Blickwinkel Hand", ärgerte sich Guardiola. In der Nachspielzeit versagte Çakr einem Tor von Raheem Sterling die Anerkennung - wieder durch Mithilfe des Videoassistenten. "Ich bin für faire Entscheidungen. Wenn es Abseits ist, ist es Abseits", kommentierte Guardiola diese Entscheidung. Der Treffer hätte ihn und City ins Halbfinale gebracht. So aber starb der Jubel im Stadion, und es blieb nur das Gefühl, dass es wieder einmal nicht gereicht hat.

"Es ist grausam. Aber wir müssen es akzeptieren. Es war ein schönes Spiel für alle", sagte Guardiola. Schönheit und Schrecken liegen manchmal dicht beieinander. Es kann sogar vorkommen, dass schöne Dinge schrecklich sind und schreckliche Dinge schön.

Schön war das Spiel für die Zuschauer. Sie durften einer Veranstaltung beiwohnen, von der sie vermutlich noch ihren Enkeln erzählen werden. Durch die schnellsten vier Tore in der Geschichte der Champions League stand es schon in der elften Minute 2:2. Die Begegnung war geprägt von chaotischen Zuständen in beiden Abwehrreihen und einigen herausragenden Leistungen in der Offensive. Bei City sind Kevin De Bruyne(drei Torvorlagen) und Doppeltorschütze Sterling hervorzuheben, bei Tottenham Son Heung-Min, der innerhalb von nur drei Minuten die ersten beiden Treffer seiner Mannschaft erzielte. Auch die dramatische Schlussphase trug zum einzigartigen Unterhaltungswert bei.

Ein Aus im Achtelfinale und zwei Knockouts im Viertelfinale

Schrecklich war die Veranstaltung dagegen für Guardiola - wegen des Ergebnisses, und überhaupt. Er ist Perfektionist, ein Kontrollfreak, und musste erleben, wie das Geschehen außer Kontrolle geriet. "Ich bin traurig für unsere Fans. Aber sie wissen, dass wir alles gegeben haben", sagte er zwar. Doch gescheitert ist City trotzdem. Und damit auch Guardiola. Für den 48-Jährigen bedeutet das, dass sein Ruhm auf internationaler Bühne so langsam verblasst.

Er weiß, dass sein Werk bei dem Scheichklub unvollendet ist ohne den Gewinn der Champions League. So war es schon beim FC Bayern. In seinen drei Jahren in München war für seine Mannschaft dreimal im Halbfinale Schluss. In Manchester stehen jetzt ein Aus im Achtelfinale und zwei Knockouts im Viertelfinale in seiner Akte.

In der ersten Saison konnte man zu Guardiolas Entlastung anführen, dass sich Trainer und Mannschaft noch aneinander gewöhnen mussten. In der zweiten trat das Aus in der Champions League hinter der Meisterschaft mit einem Rekord für die meisten Punkte und die meisten Tore zurück. In seiner dritten Spielzeit nun lässt sich das frühe Scheitern nur noch schlecht relativieren.

Das City-Projekt steht nicht infrage

Der Trainer hat sich für angeblich mehr als 600 Millionen Euro eine Mannschaft nach seinen Wünschen zusammengestellt. Das Los war gnädig mit einer einfachen Vorrunde, mit dem FC Schalke 04 im Achtelfinale und Tottenham im Viertelfinale, das in der Premier League 16 Punkte Rückstand hat. Andere Titelkandidaten wie der FC Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain und Juventus waren schon raus. Im Halbfinale hätte Ajax Amsterdam gewartet. Der Moment war günstig für Manchester City.

Doch Guardiola verkalkulierte sich, als er im Hinspiel De Bruyne auf die Bank setzte - und musste im Rückspiel mit ansehen, wie seine Abwehr immer wieder durchbrochen wurde von einer Mannschaft, die ohne ihren besten Torjäger Harry Kane angereist war. Und so wartet der Trainer seit seinem letzten Triumph mit dem FC Barcelona 2011 auf den Gewinn des Silberpokals mit den großen Henkeln.

Manchester City wird in der kommenden Saison einen neuen Anlauf unternehmen. Auf dem Transfermarkt wird der Klub vor allem Ausschau nach Ersatz für den alternden Fernandinho im defensiven Mittelfeld halten. Das City-Projekt steht nicht infrage.

Schon am Samstag erneut gegen Tottenham

Interessant wird sein, welche kurzfristigen Folgen das Drama gegen Tottenham hat. Die Mannschaft muss sich schnell wieder aufrichten, denn im Rennen um die Meisterschaft mit dem FC Liverpool stehen zwei entscheidende Begegnungen bevor. Am Samstag (13.30 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE) ist Tottenham in der Liga zu Gast, am Mittwoch wird City im Old Trafford zum Manchester-Derby erwartet.

Schon vor dem Rückspiel gegen Tottenham hatte er die verbleibenden Partien als Finals eingestuft. In diesen Endspielen in der Premier League darf er sich keine Niederlage leisten - sonst geht für seine Mannschaft nach dem Viertelfinale der Champions League auch der Meisterschaftskampf verloren.