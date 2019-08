Der FC Bayern München steht offenbar vor der Ausleihe von Philippe Coutinho vom FC Barcelona. "Wir können bestätigen, dass es im Prinzip eine Einigung über eine Ausleihe von Coutinho gibt", sagte Guillermo Amor, Manager der Barça-Jugendabteilung, im spanischen Fernsehen.

Der öffentlich-rechtliche Radiosender "RAC 1" hatte bereits zuvor vermeldet, dass der brasilianische Nationalspieler am Sonntag nach München fliegen werde, um den Medizincheck zu absolvieren. Der 27-Jährige stand am Freitagabend nicht in Barças Kaders im Eröffnungsspiel der Primera División bei Athletic Bilbao. Auch die "Süddeutsche Zeitung" hatte berichtet, ein Sprecher des FC Barcelona habe die grundsätzliche Einigung zwischen beiden Klubs bestätigt.

Coutinho war zuletzt auch mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden. Er war Anfang 2018 für geschätzt mehr als 150 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Nach der schweren Knieverletzung von Leroy Sané wäre Coutinho die benötigte Verstärkung der Bayern in der Offensive.

Am Dienstag hatten die Münchner den bereits den kroatischen Vizeweltmeister Ivan Perisic von Inter Mailand ausgeliehen. Laut Medienberichten stehen die Münchner zudem kurz vor der Verpflichtung von Gladbachs Talent Michaël Cuisance.