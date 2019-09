Der linke Fuß am Boden, der Ball rechts daneben, der rechte Fuß in der Luft. Ein paar Wackler, eine Körpertäuschung, dann die Bewegung mit Ball nach links. Immer wieder probte Philippe Coutinho den Ablauf, während er bei der Münchner Torschussübung vor dem Anpfiff des Spiels zwischen dem SC Paderborn und dem FC Bayern darauf wartete, an der Reihe zu sein.

In der 40. Minute zeigte der Brasilianer dann, für welche Szenen er so penibel an dem Bewegungsablauf arbeitete. Im Strafraum landete ein Abpraller vor seinen Füßen. Dann ging es los: Der linke Fuß am Boden, der rechte in der Luft, die schnelle Bewegung nach links, Abschluss. Abgefälscht, Ecke für Bayern.

Coutinho, das ist ein Mann für die besonderen Momente, voller Eleganz, Spielfreude und Kreativität. Beim 3:2 (1:0)-Sieg der Münchner beim Tabellenletzten gelang ihm längst nicht alles, wie auch bei seiner Einlage kurz vor der Pause. Und doch zeigte er ganz besonders in der ersten Hälfte, zu was er fähig ist. Auf welches Niveau er die Bayern heben kann, sobald er sein volles Leistungspensum abruft.

"Nahezu perfekt am Ball"

"Ich weiß nicht ob es besser geht, wie er den Ball behandelt, wie er sich bewegt", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit Blick auf die erste Hälfte. "Er ist nahezu perfekt am Ball", ergänzte Torwart Manuel Neuer. Und Trainer Niko Kovac sagte: "Das sieht teilweise aus wie Tanzen mit dem Ball. Er weiß ganz genau, was er wie, wann, wo mit dem Ball machen muss."

Es ist diese Handlungs- und Gedankenschnelligkeit gepaart mit seinen großen technischen Fähigkeiten, die Coutinho so stark machen. Er bewegt sich sehr gut zwischen den Defensivreihen, ist oft anspielbar und braucht dann nur wenig Zeit für eine Anschlussaktion.

Friso Gentsch/DPA Philippe Coutinho kam in Paderborn zum zweiten Saisontreffer

Wie in der siebten Minute in Paderborn. Als Neuer eine Ecke abfing, forderte Coutinho den Ball. Der Abwurf des Torwarts landete beim Brasilianer, der spielte blitzschnell einen perfekten Pass durch die Schnittstelle, genau in den Lauf von Serge Gnabry. Der Rechtsaußen legte quer und nur weil Robert Lewandowski neben das leere Tor schoss, endete der von Coutinho ermöglichte Gegenangriff nicht mit einem Treffer. Dass Coutinho offensiv so eingebunden ist, liegt auch an dem System, das Kovac mit ihm spielen lässt.

Doppelte Absicherung

Als das spektakuläre Leihgeschäft abgeschlossen war, wurde viel diskutiert, wie gut der Spieler vom FC Barcelona denn überhaupt zu den Münchnern passen würde. Zu diesem Zeitpunkt spielte der Rekordmeister meist mit zwei offensiven Mittelfeldspielern. Nun aber läuft Coutinho dort allein auf, als klarer Zehner, abgesichert von zwei Sechsern. Gegen Paderborn war das einmal mehr Joshua Kimmich, in der ersten Hälfte gemeinsam mit Thiago, in der zweiten mit Javi Martínez.

So kann sich Coutinho offensiv ausleben. Wenn er gegen Paderborn den Ball bekam, folgte meist ein cleveres Zuspiel, manchmal ein Dribbling, auch dabei ist er kaum vom Ball zu trennen. Die dritte Option, seinen überragenden Schuss, zeigte er noch nicht einmal.

Als Coutinho dann einmal auf den linken Flügel auswich, gingen die Bayern in Führung. Er bekam den Ball, chippte ihn gefühlvoll auf den einlaufenden Gnabry, der aus spitzem Winkel traf - auch weil sich Paderborns Torwart Jannik Huth verschätzt hatte.

Gleichzeitig setzte Coutinho schnell nach, um selbst im Strafraum wieder anspielbar zu sein. Ähnlich bei seinem eigenen Tor: Joshua Kimmich chippte den Ball in den Strafraum, diesmal legte Gnabry quer, Coutinho schob ein. Eine Vorlage, ein Tor, wie schon vor einer Woche gegen Köln.

Coutinho ist noch nicht fit genug

Aber es gab auch Phasen, in denen Coutinho abtauchte, und darunter litt das Spiel der Gäste. Dann fehlt es an Torchancen. Es ist offensichtlich, dass Coutinho noch Zeit und mehr Fitness benötigt. Spät in der zweiten Hälfte schleppte er sich hier und da eher zurück, als dass er gegen den Ball aggressiv nachsetzte.

Mit schwindender Kraft wurden seine Aktionen auch unkonzentrierter. In der Nachspielzeit ging er auf Höhe der Mittellinie ins Dribbling und verlor direkt den Ball. Beim Konter gelangte Paderborn bis in den Strafraum, holte eine Ecke heraus und bekam so nochmal die Chance auf das 3:3. Durch schlechte Chancenverwertung und Unaufmerksamkeiten in der Defensive hatten die Bayern den klar unterlegenen Gegner wieder ins Spiel kommen und zwei Tore schießen lassen.

Am Dienstag darf sich der Rekordmeister solche Phasen nicht erlauben. Dann spielen die Bayern bei Tottenham Hotspur (21 Uhr Liveticker DER SPIEGEL). Auch Coutinho muss dann zeigen, dass er im Münchner Trikot nicht nur gegen den Tabellenletzten der Bundesliga, sondern auch gegen einen -Champions League-Finalisten glänzen kann.

In den kommenden Wochen sieht Sportdirektor Salihamidzic noch Steigerungspotenzial. "Dann wird er noch fitter und noch besser." Gerade mit Blick auf die erste Hälfte in Paderborn klingt das wie eine Drohung.

SC Paderborn - Bayern München 2:3 (0:1)

0:1 Gnabry (15.)

0:2 Coutinho (55.)

1:2 Pröger (68.)

1:3 Lewandowski (79.)

2:3 Collins (84.)

Paderborn: Huth - Dräger, Kilian, Hünemeier, Collins - Vasiliadis, Gjasula (84. Shelton) - Oliveira Souza (73. Ritter), Zolinski (62. Pröger), Antwi-Adjej - Michel

München: Neuer - Pavard, Süle, Jerome Boateng, Hernandez (46. Davies) - Kimmich, Thiago (46. Martinez) - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski (80. Thomas Müller)

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Vasiliadis - Süle

Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)