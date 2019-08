Philippe Coutinho wechselt auf Leihbasis für die Saison 2019/2020 zum FC Bayern München. Das bestätigte der FC Barcelona, bei dem der brasilianische Nationalspieler bisher unter Vertrag stand. Auch der FC Bayern gab eine Mitteilung heraus. Nach Barça-Angaben bezahlt Bayern für die Leihe 8,5 Millionen Euro - und übernimmt Coutinhos Gehalt.

Coutinho hatte am Sonntag die sportärztliche Untersuchung absolviert und bekommt in München die Nummer zehn, die zuletzt Arjen Robben getragen hatte. Bereits nach dem 2:2 gegen Hertha BSC am vergangenen Freitagabend hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Leihgeschäft angekündigt. Der FC Bayern hat nach Angaben des FC Barcelona zudem eine Kaufoption: Für 120 Millionen Euro könnten sie Coutinho fest verpflichten.

Der 27-Jährige Coutinho war 2017 vom FC Liverpool zum FC Barcelona gewechselt und hatte in 75 Spielen für den spanischen Topklub 21 Tore geschossen und elf Treffer vorbereitet. Er gewann zudem zwei Meisterschaften mit Barcelona, konnte sich aber nie richtig durchsetzen. (Mehr über den Spieler erfahren Sie hier.)

Am Samstag hatten die Bayern bereits den Transfer von Gladbachs Michaël Cuisance als perfekt gemeldet. Zudem waren in dieser Transferperiode bislang Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp und Ivan Perisic verpflichtet worden. Ein Transfer von Nationalspieler Leroy Sané scheint sich vorerst wegen einer Knieverletzung des Mancher-City-Profis zerschlagen zu haben.