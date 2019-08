GERÜCHTE

Barça will Coutinho offenbar lieber nach Paris schicken

Der FC Barcelona soll ein Angebot des FC Bayern München für die Ausleihe von Philippe Coutinho abgelehnt haben. Weder der Klub noch der Spieler seien bereit, auf die derzeitige Offerte einzugehen, schreibt die in Barcelona erscheinende Zeitung "Mundo Deportivo". Bis zum Transferschluss hätten die Bayern aber noch Zeit, das Angebot zu verbessern, hieß es weiter.

Coutinho war Anfang 2018 für geschätzt mehr als 150 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gekommen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Den Angaben zufolge möchte Bayern München den 27 Jahre alte brasilianischen Nationalspieler für zwei Jahre und mit Kaufoption ausleihen.

Die Katalanen scheinen jedoch an einem anderen Deal interessiert, in dem Coutinho Teil einer Rückholaktion von Superstar Neymar wäre. Barça soll Paris Saint-Germain bereits mehrere Angebote gemacht haben, die aber abgelehnt worden seien. Zuletzt hieß es, PSG wolle von den Katalanen 100 Millionen Euro sowie zusätzlich Coutinho, den Portugiesen Nelson Semedo und einen weiteren Spieler haben.

Juve-Trainer Sarri setzt sich offenbar für Khedira-Verbleib ein

Sami Khedira scheint doch weiter bei Juventus spielen zu können. Trainer Maurizio Sarri soll sich für einen Verbleib des defensiven Mittelfeldspielers ausgesprochen haben. Das zumindest schreibt die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport".

Zuletzt hatte Khedira, an dem unter anderem die Wolverhampton Wanderers und der FC Arsenal interessiert sein sollen, beim 1:2 im Test gegen Atlético Madrid für Italiens Rekordmeister getroffen. Juve hätte sich zwar gern in der neuen Saison Khediras Jahresgehalt von geschätzt sechs Millionen Euro gespart, heißt es weiter. Sarri bestehe jedoch auf dem Verbleib des Weltmeisters, der seit 2015 in Turin spielt und noch einen Zweijahresvertrag besitzt.

TRANSFERS

Stuttgart holt japanischen Nationalspieler

Zweitligist VfB Stuttgart hat Wataru Endo verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler wurde bis Saisonende vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehen. Der 26-Jährige spielte bislang 20-mal für die Nationalmannschaft. Bei der WM 2018 sowie bei der Asien-Meisterschaft im Januar gehörte er zum Kader der Blauen Samurai.