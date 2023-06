Laut Wehrle verfolgt der VfB mit dem frischen Geld vier Ziele. Nach dem coronabedingten Umsatzverlust von rund 90 Millionen Euro in den vergangenen Jahren soll zum einen das Eigenkapital gestärkt werden. Zudem anderen soll weiter in die Infrastruktur und in Geschäftsfelder wie Digitalisierung und Internationalisierung investiert werden. Und natürlich in die sportliche Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft. Man werde »schwäbisch« und »demütig« mit den Geldern umgehen, kündigte der Vorstandschef an. Dennoch wolle man auf dem Transfermarkt künftig wieder »aus einer Position der Stärke heraus agieren.«