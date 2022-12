Der langjährige Trainer der Gunners, Arsène Wenger, war zum ersten Mal seit seinem Abschied 2018 wieder im Stadion, um sich ein Spiel seines alten Vereins gegen West Ham United anzuschauen. Er wurde Zeuge, wie die Gäste in der 27. Minute nach einem Foul von William Saliba an Jarrod Bowen per Elfmeter in Führung gingen und den Vorsprung sogar in die Pause retten konnten.