Premier-League-Aufsteiger Norwich City Bunte Vögel

Mario Vrancic hat drei Jahre in der Bundesliga gespielt, mit dem SC Paderborn und Darmstadt 98, und es lässt sich nicht behaupten, dass er übermäßig beeindruckt hätte. Das gleiche gilt für Moritz Leitner. Er wurde in seinen sechs Saisons bei Borussia Dortmund, beim VfB Stuttgart und beim FC Augsburg vor allem zum Sinnbild für ungenutztes Talent. Teemu Pukki hat sich in seinen zwei Jahren beim FC Schalke 04 keinen Status als Legende erworben. Tom Trybull, einst für den SV Werder in der Bundesliga aktiv, dürfte nur noch Fachleuten ein Begriff sein.

Und jetzt? Haben diese Spieler den Aufstieg in die angeblich beste Liga der Welt geschafft. Nach dem 2:1 (2:1) gegen die Blackburn Rovers steht einen Spieltag vor dem Ende der englischen Zweitliga-Saison fest, dass Norwich City künftig wieder der Premier League angehören wird. Zuletzt war der Klub, der 1993 sensationell den FC Bayern aus dem Uefa-Pokal warf, vor drei Jahren in der obersten englischen Spielklasse aktiv gewesen.

Der Architekt des Aufstiegs ist Trainer Daniel Farke, der 2017 von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft kam. Er hat - zusammen mit Sportchef Stuart Webber, ehemals Huddersfield Town - eine Mannschaft mit vielen Spielern komponiert, die in der Bundesliga nur Randerscheinungen waren oder in Deutschland nicht über die zweite oder dritte Liga hinauskamen. Die Gemeinsamkeiten mit Huddersfield sind offensichtlich.

So deutsch ist Aufsteiger Norwich City Trainerschmiede Borussia Dortmund: Daniel Farke ist neben Jürgen Klopp, David Wagner und Jan Siewert einer von vier Coaches, die beim BVB unter Vertrag standen, bevor sie zu einem englischen Verein gewechselt sind. Und nach Wagner der zweite, dem der Aufstieg in die Premier League gelingt. Farke leitet seit 2017 die Geschickt bei Norwich City. Vorher hatte er zwei Jahre lang die zweite Mannschaft der Borussia betreut. In Deutschland hat es Dennis Srbeny nicht über die 3. Liga hinausgebracht. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte unter anderem für Hansa Rostock, und den SC Paderborn, bevor er sich 2018 den "Canaries" in Norwich anschloss. Jetzt grüßt er aus der Premier League. Onel Hernández wurde auf Kuba geboren, Fußballspielen lernte er unter anderem bei Westfalia Neuenkirchen, Rot-Weiß Ahlen und Arminia Bielefeld. Für Eintracht Braunschweig spielte der Stürmer in der 2. Bundesliga. Im Januar 2018 wechselte er nach Norwich. Er ist in Dortmund geboren und wurde in der Jugend des BVB ausgebildet. Dort reifte Marco Stiepermann zum Junioren-Nationalspieler. Doch der Durchbruch gelang ihm erst bei Norwich City. Trainer Farke machte ihn zum Spielmacher - mit Erfolg, wie neun Tore und acht Vorlagen beweisen. Moritz Leitner galt einst als eins der größten Talente im deutschen Fußball. 2011 wechselte er von 1860 München zu Borussia Dortmund, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Auf eine Leihe zum VfB Stuttgart folgten Kurzengagements bei Lazio Rom und dem FC Augsburg, bevor er in Norwich sein Glück fand. Fans des SV Werder Bremen werden sich vielleicht noch an Tom Trybull erinnern. Ab Januar 2012 bestritt der Abwehrspieler insgesamt 21 Bundesligaspiele und erzielte sogar ein Tor im Nord-Derby gegen den HSV. Danach wurde es still um Trybull. Weder beim FC St. Pauli noch bei ADO Den Haag konnte er nachhaltig Eindruck hinterlassen. In Norwich hat er inzwischen eine neue sportliche Heimat gefunden. Mit einem kometenhaften Aufstieg schaffte es Felix Passlack 2016 aus der BVB-Jugend bis in die Champions League. Doch dann stagnierte seine Entwicklung. Er steht nach wie vor in Dortmund unter Vertrag, doch die Borussia hat ihn mehrfach verliehen - aktuell an Norwich City. Er ist einer der Erfahrensten bei den "Kanarienvögeln": Der Schweizer Nationalspieler Timm Klose stand in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg und dem VfL Wolfsburg in der Innenverteidigung, bevor es ihn 2016 nach Norwich zog. Auch Mario Vrancic hat eine deutsche Vergangenheit. Ausgebildet wurde er unter anderem in der Jugend des FSV Mainz 05. Später spielte er in Ahlen, Paderborn und Darmstadt, bevor ihn Trainer Farke 2017 nach Norwich holte. Mit seinem Treffer zum 2:0 gegen die Blackburn Rovers schoss der Bosnier die "Canaries" in die Premier League. Norwichs erfolgreichster Torschütze ist der Finne Teemu Pukki. Deutsche Fußball-Fans kennen den Stürmer aus seiner Zeit bei Schalke 04. Außerdem spielte der 29-Jährige unter anderem schon beim FC Sevilla und Celtic Glasgow. 2018 wechselte er von Brøndby IF zu Norwich City und steuerte in seiner Premierensaison 28 Treffer zum Aufstieg bei.

"Feine Techniker, die lieber den Ball haben und kreativ sind"

Woran liegt es, dass die Kanarienvögel, so Norwich Citys Spitzname, mit dieser bunten Truppe reif für die Premier League sind? "Wenn man einen klaren Stil hat und über Spieler verfügt, die diesen Stil spielen können, dann kann das sehr, sehr erfolgreich werden", sagte Kapitän Christoph Zimmermann ein paar Tage vor dem Aufstiegsspiel gegen Blackburn im Gespräch mit dem SPIEGEL. Er kam über die zweiten Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund nach England.

Der klare Stil, damit meint er das technisch hochwertige Ballbesitz-Spiel, das Farke seiner Mannschaft antrainiert hat. Die erste Saison lief noch ziemlich enttäuschend, in einer Liga mit 24 Teams landete Norwich auf dem 14. Platz. In der zweiten Spielzeit hat die Mannschaft alle Erwartungen übertroffen, steht seit Anfang November mit nur einer Unterbrechung auf den direkten Aufstiegsplätzen und führt seit Ende Februar die Tabelle an.

Zimmermann spricht davon, dass Profis wie Vrancic, Leitner, der frühere Dortmunder Marco Stiepermann oder auch Onel Hernández, der 2017 in der Relegation mit Eintracht Braunschweig den Bundesliga-Aufstieg verpasste, ideal seien für Farkes Spielidee. "Das sind alles feine Techniker, die lieber den Ball haben und kreativ sind", sagte der 26 Jahre alte Innenverteidiger. Technik und Taktik seien in den Nachwuchszentren in Deutschland schon immer wichtig gewesen, während diese Disziplinen bei der Ausbildung in England erst nach und nach Einzug halten würden.

Die Summe kleiner Erfolge

Norwich ist nicht die erste Mannschaft, die es in der robusten Championship mit Ballbesitzfußball probiert. Aber sie ist eine der ersten, die auch das Personal dafür hat. Da kann es dann schonmal passieren, dass Gegner "hergespielt" werden, wie Zimmermann sagt: "Es ist hier noch nicht so verbreitet, den Gegner durch Ballbesitz und Positionsspiel zu kontrollieren. Viele Mannschaften haben dagegen noch kein Mittel." Spiele wie die 4:0-Erfolge bei den Bolton Wanderers im Februar oder gegen die Queens Park Rangers Anfang April bezeugen das.

Viele Profis haben in dieser Saison einen Leistungssprung gemacht. Das liegt auch daran, dass Farke herausgefunden hat, wie man sie am besten einsetzt. Stiepermann hat im Laufe seiner Karriere auf unterschiedlichsten Positionen gespielt, rechts und links im Mittelfeld und auf der linken Abwehrseite. Farke machte ihn zum Spielmacher. Diese Rolle liegt ihm offensichtlich am besten. Er steuerte neun Tore und acht Vorlagen zum Aufstieg bei. Pukki wechselte vom rechten Flügel in die Mitte. Dort profitiert er von seinem speziellen Raumgefühl. Mit 28 Toren ist er auf dem Weg zur Torjägerkanone, außerdem bereitete er schon zehn Treffer vor und wurde gerade zum "Spieler der Saison" gewählt.

Christof Koepsel / Getty Images Hat von den Großen gelernt, jetzt setzt er es um - der junge Teemu Pukki mit Raúl

Die Erfolgsgeschichte von Norwich City besteht aus vielen kleinen Erfolgen, zusammengehalten durch einen intakten Teamgeist und befeuert davon, dass die Mannschaft nach einem schweren Saisonstart ins Rollen kam. Wenn es läuft, ist alles einfacher. Und wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle, dass die Profis mit Bundesliga-Vergangenheit die Chance erkannt haben, in Norwich ihre wahren Fähigkeiten zu demonstrieren. Wobei Zimmermann das bestreitet. "Wir wollen mit diesem außergewöhnlichen Verein in die Premier League. Das spornt uns mehr an, als in Deutschland irgendwem zu beweisen, dass wir auch ein bisschen Fußball spielen können", sagte er.

So oder so: Mit dem Aufstieg ist Vrancic, Leitner, Pukki und Co. beides gelungen.