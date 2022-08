Auch das Debüt von Nationalverteidiger Thilo Kehrer hält den katastrophalen Saisonstart West Ham Uniteds nicht aufhalten. Im Gegenteil: Beim 0:2 (0:2) gegen Brighton & Hove Albion stand Kehrer innen in der Viererkette der Hammers direkt in der Startelf, verursachte durch ein Foul an Danny Welbeck aber den Strafstoß, den Alexis Mac Allister für die Führung der Seagulls nutzte (22.). Später traf Leandro Trossard zum Endstand (66.). West Ham ist punktlos Tabellenletzter, Brighton reiht sich mit zwei Siegen und einem Remis auf Platz vier ein.