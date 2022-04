In der Premier League spitzt sich hinter Manchester City, dem FC Liverpool und dem FC Chelsea der Kampf um den letzten verbliebenen Champions-League-Platz zu: Sechs Spieltage vor Saisonende verloren sowohl die Tottenham Hotspurs als auch der FC Arsenal Spiele, in die sie als Favorit gegangen waren. Der große Gewinner des Wochenendes heißt Manchester United – weil Cristiano Ronaldo trotz schlechter Stimmung im Old Trafford ein Hattrick gelang.

Vor einer Woche hatte Ronaldo mit United ein enttäuschendes 0:1 gegen den FC Everton erlebt. Anschließend war der portugiesische Superstar auffällig geworden, weil er im Frust nach dem Spiel einem Fan das Smartphone aus der Hand geschlagen hatte.

Auch vor und während des Spiels gegen den Tabellenletzten Norwich zeigte sich, dass die Stimmung rund um den von Ralf Rangnick trainierten Klub derzeit nicht die beste ist: Noch vor Anpfiff organisierten United-Fans einen Protestmarsch gegen die Besitzer-Familie Glazer, im Stadion sah sich dann Mittelfeldspieler Paul Pogba, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, Buhrufen bei seiner Auswechslung gegenüber (74. Minute).

Zu diesem Zeitpunkt hatte Ronaldo bereits zweimal getroffen (7., 32.), Schlusslicht Norwich hatte das 0:2 überraschend ausgeglichen. Ronaldo aber legte noch einmal nach und schoss einen Freistoß zu seinem zweiten Hattrick der Saison ins Torwarteck (76.). Durch den Sieg klettert United auf Platz fünf und liegt nur noch drei Zähler hinter Platz vier, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt.

Noch haben die Tottenham Hotspurs diesen vierten Platz inne. Die Mannschaft von Antonio Conte zeigte zuletzt aufsteigende Form, musste nach sechs Siegen in den letzten sieben Spielen zu Hause gegen Brighton & Hove Albion aber wieder eine Niederlage hinnehmen. Bis in die letzte Minute hinein schien es, als sollten die Spurs trotz großer Probleme in der Offensive und nicht einem Schuss, der auch wirklich den gegnerischen Torwart prüfte, noch ein Unentschieden mitnehmen. Dann aber traf Leandro Trossard doch noch zum überraschend verdienten Auswärtssieg für die Seagulls.

Auch der FC Arsenal hat drei Punkte hinter Tottenham und mit einem offenen Nachholspiel noch Chancen darauf, die Königsklasse zu erreichen. In Southampton kassierte Mikel Artetas junge Mannschaft allerdings die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien – pünktlich zum Saisonendspurt befinden sich die Gunners in der Formkrise. Southampton-Verteidiger Jan Bednarek erzielte kurz vor der Pause das einzige Tor der Partie (44.), ohne den coronapositiven Kapitän Alexandre Lacazette blieb Arsenal im Angriff zu harmlos.