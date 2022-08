Mit einem Galaauftritt hat der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp in der Premier League den durchwachsenen Saisonstart mit zwei Remis und einer Niederlage vergessen gemacht. Die Reds demontierten am Samstag Aufsteiger AFC Bournemouth und egalisierten mit dem 9:0 die höchsten Erfolge in der Geschichte der Premier League von Manchester United und Leicester City. Nach dem ersten Saisonsieg steht der Vizemeister mit fünf Punkten im Mittelfeld der Tabelle.