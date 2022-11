Es sah nach einem klaren Sieg für ManCity aus, in der 25. Minute lag der Ball erneut in Fulhams Tor. Wegen Abseits wurde das vermeintliche 2:0 durch John Stones aber wieder zurückgenommen. Statt die Führung auszubauen, entgleiste City das Spiel im Gegenzug: Erstmals schaffte es Fulham in den gegnerischen Strafraum, wo Harry Wilson von Cancelo abgeräumt wurde. Das Foul kostete doppelt: Cancelo sah Rot, zudem gab es Elfmeter, den Pereira sicher verwandelte (28.).

Haaland jubelt erst umsonst, dann zurecht

In Unterzahl war City zwar weiterhin dominanter, zu einem Tor reichte es aber nicht. Zwei Ex-Dortmunder jubelten über eine gemeinsame Kombination, aber vergeblich: Gündoğan hatte Haaland mit einem Chipball bedient, allerdings zählte dessen Kopfballtreffer nicht wegen Abseitsstellung (75.).