Nach Wiederanpfiff war das Ballbesitzverhältnis ausgeglichener, wodurch sich für Manchester mehr Raum für Tiefenläufe ergab. In der 65. Minute nutzten die Gäste die veränderte Spielsituation, als Kevin De Bruyne einen sehenswerten Steilpass in Haalands Lauf spielte. Im vollen Sprint schob der 22-Jährige den Ball an Aréola vorbei zum 2:0.

In den Fußstapfen Sergio Agüeros

Manchester City hatte im Sommer Haalands Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro genutzt, um den Stürmer von Borussia Dortmund in die Premier League zu holen. Bei City unterschrieb Haaland einen Vertrag bis 2027. Im Interview mit dem US-Sportporal »The Athletic« sprach Haaland vor seinem Debüt über die höheren Anforderungen in der Premier League und sein Entwicklungspotenzial. »Wenn es um den Abschluss geht, muss ich meinen linken Fuß verbessern, meinen rechten Fuß, meine Kopfbälle.« Sein volles Potenzial könne er vielleicht erst »in zehn Jahren ausschöpfen«.