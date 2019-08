Premier League Fan verletzt Liverpools Keeper Adrián

Der FC Liverpool bangt um seine Torhüter. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stammkeeper Alisson Becker muss Trainer Jürgen Klopp am Samstag gegen den FC Southampton möglicherweise auch auf dessen Ersatz verzichten. Neuzugang Adrián wurde nach dem Sieg im Supercup von einem aufs Spielfeld stürmenden Fan verletzt.

"Sein Knöchel war geschwollen", sagte Klopp am Freitag. Er könne noch nicht sagen, ob Adrián am Samstag wieder fit sei. "Ich kann nicht verstehen, wie so etwas passieren kann", sagte er.

Auf einem Video ist zu sehen, wie die Liverpooler Spieler ihren Sieg gegen den FC Chelsea (5:4 n.E.) am vergangenen Mittwoch auf dem Rasen feiern, als ein von Sicherheitspersonal verfolgter Fan auf die Traube der jubelnden Spieler zu rennt, fällt und in die Gruppe hineinrutscht. Einige Spieler, darunter Adrián, fallen über die Person. Der Keeper scheint nach dem Aufstehen Probleme zu haben.

Adrián hatte erst Anfang August bei Liverpool unterschrieben. Der frühere Schlussmann von West Ham United stand beim Supercup-Finale in Istanbul im Tor, da sich Stammkeeper Alisson am ersten Spieltag der Premier League verletzt hatte. Beim Sieg gegen den FC Chelsea hielt Adrián den entscheidenden Schuss im Elfmeterschießen von Tammy Abraham.

Sollte Adrián gegen Southampton ausfallen, muss Klopp auf Andy Lonergan oder den erst 20-jährigen Caoimhin Kelleher im Tor zurückgreifen. Beide haben noch nie ein Premier League-Spiel bestritten.