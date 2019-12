Der FC Arsenal hat in der Premier League das Londoner Derby bei West Ham United 3:1 (0:1) gewonnen. Die Gunners hatten zuvor neun Pflichtspiele nicht gewinnen können und sich von Trainer Unai Emery getrennt, doch auch unter Interimscoach Freddie Ljungberg wurde es zunächst nicht besser. Nun hat Arsenal dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte den fünften Saisonsieg gefeiert, dank der Tore von Gabriel Martinelli (60. Minute), Nicolas Pépé (66.) und Pierre-Emerick Aubameyang (69.).

Dabei hatte es nach einer schwachen Leistung in der ersten Hälfte zunächst nach der nächsten Niederlage für die Gunners ausgesehen. Der Gegentreffer von Angelo Ogbonna (38.) im Anschluss an einen Eckball war das eine, doch Ljungberg wird vor allem der uninspirierte Auftritt in der Offensive Rätsel aufgegeben haben. Arsenal hatte viel Ballbesitz, kam aber nicht gefährlich vor das Tor der Gastgeber, ein zu hoch angesetzter Kopfball von Mesut Özil nach Flanke von Aubameyang war noch die beste Gelegenheit (31.).

Der eingewechselte Sead Kolasinac leitete mit seiner Vorarbeit für Martinelli die Wende ein. Plötzlich lief der Ball besser, Arsenal hatte mehr Zug zum Tor und mit Pépé den entscheidenden Mann in seinen Reihen. Der Ivorer schloss einen Konter mit einem Schuss in den linken Winkel ab und wenig später legte er Aubameyang den entscheidenden dritten Treffer auf. Arsenal kommt nach 16 Spieltagen auf 22 Punkte und hat als Neunter die Europa-League-Plätze im Blick, für West Ham dürfte es als Tabellen-16. ein langer Kampf gegen den drohenden Abstieg werden.