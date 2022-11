Es dauerte bis in den November, dass der FC Liverpool erstmals in dieser Premier-League-Saison auswärts gewinnen konnte. Der Lohn: Die Reds klettern von Rang neun auf acht und haben den Rückstand auf den Vierten Tottenham Hotspur verkürzt – nur noch sieben Punkte trennen das Team von Jürgen Klopp vom Champions-League-Platz, bei einem Spiel mehr in der Hinterhand.