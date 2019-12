Der FC Arsenal ist seit acht Spielen in Folge ohne Sieg. Daran konnten auch Interimstrainer Freddie Ljungberg und sein Assistent Per Mertesacker bei ihrem ersten Spiel an der Seitenlinie der Londoner nichts ändern. Arsenal trennte sich in der Premier League auswärts 2:2 (2:1) vom Tabellenvorletzten Norwich City. Zweimal glich Pierre-Emerick Aubameyang (29./57.) Führungen von Norwich aus, für die Gastgeber trafen Teemu Pukki (21.) und Todd Cantwell (45.+2).

In der englischen Liga war es für Arsenal das sechste Spiel in Folge ohne einen Sieg. Das ist für die Londoner die längste Serie dieser Art seit Dezember 1994. Der Punkt gegen Norwich hilft den Gunners kaum weiter, in der Liga bleiben sie auf Platz acht, einen Zähler hinter Tottenham auf dem Europa-League-Platz und sieben Punkte hinter dem FC Chelsea und den Champions-League-Plätzen.

Norwich ging in der 21. Minute durch ein Tor des ehemaligen Schalkers Pukki in Führung. Nach einem Konter setzte sich der Stürmer gegen Arsenals Abwehr durch und traf mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern zum 1:0. Für Pukki war es zwar das siebte Saisontor, aber der erste Treffer nach acht torlosen Spielen.

Wenige Minuten später flankte Mesut Özil einen Freistoß in den Strafraum der Gastgeber und Christoph Zimmermann bekam den Ball an den Arm. Den fälligen Elfmeter von Pierre-Emerick Aubameyang parierte Tim Krul im ersten Versuch (26.). Da aber zu viele Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, ließ Schiedsrichter Paul Tierney den Strafstoß wiederholen. Die zweite Möglichkeit nutzte Aubameyang zum 1:1, Krul war in die falsche Ecke gesprungen (29.).

Noch vor der Pause ging Norwich erneut in Führung. Wieder war Arsenals Abwehr nach einem Konter der Gastgeber unsortiert. Cantwell traf aus halblinker Position flach ins rechte Eck (45.+2). Für das 2:2 benötigte Arsenal erneut einen Standard. Nach einem Eckstoß fiel der Ball erneut Aubameyang vor die Füße, der Stürmer traf aus fünf Metern zum Ausgleich (57.).

Innerhalb von drei Minuten hatte Norwich zwei gute Möglichkeiten zur dritten Führung. Shkodran Mustafi, der erstmals in der laufenden Saison in der Premier League spielte, war nicht eng genug bei Gegenspieler Kenny McLean. Den Schuss des Schotten wehrte Torwart Bernd Leno jedoch an den Außenpfosten ab (59.). Kurz darauf verfehlte Cantwell das Tor knapp (62.). So blieb es beim Unentschieden.

Der FC Arsenal hatte nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League Trainer Unai Emery freigestellt. Für ihn übernahm der ehemalige Arsenal-Star Ljungberg als Interimstrainer. Mertesacker, eigentlich Leiter der Jugendakademie, arbeitet vorläufig als Assistent des Schweden.