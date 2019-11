Er sollte den neuen FC Arsenal aufbauen - nun hat sich der englische Premier-League-Klub nach nicht einmal eineinhalb Spielzeiten von Trainer Unai Emery getrennt. Das teilte der Verein mit. Sein bisheriger Assistent Fredrik Ljungberg soll als Interims-Coach übernehmen.

"Unser aufrichtigster Dank gilt Unai und seinen Kollegen, die sich unermüdlich bemühten, den Verein wieder auf das Niveau zu bringen, das wir alle erwarten und fordern", heißt es in der Mitteilung. Die Ergebnisse und Leistungen lägen jedoch nicht "auf dem erforderlichen Niveau".

Emery war im Sommer 2018 mit allerhand Empfehlungen nach London gekommen. Dreimal in Folge hatte er mit dem FC Sevilla die Europa League gewonnen. Die Erwartungen an den zuvor bei Paris Saint-Germain tätigen Coach waren groß. Doch die Probleme, die ihm Arsenal-Ikone Arsène Wenger hinterlassen hatte, konnte Emery nicht beheben.

In der Vorsaison war Emery ins Finale der Europa League eingezogen, das der FC Arsenal 1:4 gegen den FC Chelsea verlor. Die Liga schloss der Verein auf Rang fünf ab. Der Start in die aktuelle Saison verlief mit zwei Siegen vielversprechend, von den folgenden elf Liga-Spielen konnte Arsenal aber nur noch zwei gewinnen. Nachdem die Mannschaft nun in der Gruppenphase der Europa League eine Führung gegen Eintracht Frankfurt verspielt hatte und damit zum siebten Mal in Folge ein Pflichtspiel nicht gewinnen konnte, sah die Klubführung die Zusammenarbeit mit Emery als gescheitert an.