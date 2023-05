Premier League Vorentscheidung im Titelkampf – Arsenal stolpert, Gündoğan glänzt

Der überragende Gündoğan (37./51. Minute) traf im Goodison Park doppelt und lieferte außerdem die Vorlage zum Treffer von Erling Haaland (39.). Mannschaftskapitän Gündoğan brachte City vor der Halbzeitpause sehenswert in Führung, als er eine Vorlage von Riyad Mahrez mit dem Rücken zum Tor annahm und volley ins Tor beförderte. In der zweiten Hälfte traf er per Freistoß.