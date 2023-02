Premier League Chelsea bleibt bei Champions-League–Generalprobe sieglos

In der ersten Hälfte sah es so aus, als sollte das neue Personal Chelsea enorm guttun. Besonders João Félix glänzte: Ein erster Treffer des Portugiesen zählte aufgrund einer Abseitsstellung nicht, nachdem João Félix Keeper Lukasz Fabianski erst per Lupfer überwunden und dann einen Pfosten-Abpraller im Tor untergebracht hatte (9.). Dann hebelte Fernández mit einem Ball in den Strafraum die komplette West-Ham-Defensive aus, João Félix hielt den Fuß in das Zuspiel und traf zum 1:0 (16.).