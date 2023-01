Chelseas Trainer Graham Potter gerät nun immer mehr in die Kritik. Seit er im vergangenen September Thomas Tuchel ablöste, fehlt es den Londonern an einer klaren Spielidee, auch die Ergebnisse stimmen nicht. In beiden Pokalwettbewerben schied Chelsea gegen Manchester City aus. Nur in der Champions League hat die Potter-Mannschaft noch die Chance auf einen Titel und trifft im Achtelfinale auf Bundesligist Borussia Dortmund.