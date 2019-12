Tottenham Hotspur - FC Chelsea 0:2 (0:2)

Tottenham hat den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der Premier League verpasst. Gegen Chelsea unter Trainer Frank Lampard, der bei den Blues insgesamt vier Jahre unter dem heutigen Spurs-Trainer José Mourinho gespielt hatte, hatte Tottenham vor allem mit defensiven Konzentrationsschwächen zu kämpfen: Das erste Tor fiel nach einer kurzausgeführten Ecke von Chelsea von der linken Seite, weil Serge Aurier zu spät herausrückte und dann zu einfach von Willian ausgespielt wurde. Der Brasilianer legte sich den Ball im Strafraum auf den stärkeren rechten Fuß und schoss in die lange Ecke. Spurs-Torhüter Paolo Gazzaniga war chancenlos (12. Minute).

Auch nach dem Rückstand machte sich Tottenham das Leben schwer: Nach einem hohen Pass von Willian in den Strafraum ging Gazzaniga nicht etwa zum Ball, sondern sprang in den heranlaufenden Marcos Alonso. Zunächst entschied Schiedsrichter Anthony Taylor auf Stürmerfoul, nach Absprache mit dem Videoassistenten gab er aber den Strafstoß: Willian verwandelte (45.+4).

Adrian Dennis/AFP Gazzaniga springt in Marcos Alonso

Der Videobeweis wurde auch bemüht, als sich Chelseas Innenverteidiger Antonio Rüdiger nach einem Duell mit Son Heung-min auf dem Boden wand. Son hatte gegen den zuletzt oft verletzten deutschen Nationalspieler nachgetreten - und sah die Rote Karte (62.). Durch die Niederlage rutscht Tottenham auf Rang sieben und hat nun sechs Punkte Rückstand auf Chelsea auf Platz vier. Die Blues vergrößern den Abstand mit nun 32 Punkten auf Platz fünf auf vier Punkte.

FC Watford - Manchester United 2:0 (0:0)

Einen krassen Torwartfehler gab es auch beim Sieg des Tabellenletzten Watford gegen den englischen Rekordmeister: In der 50. Minute ließ Uniteds Torhüter David De Gea einen eigentlich ungefährlichen, weil falsch getroffenen und zu zentralen Aufsetzer von Watfords Ismailia Sarr ins Tor rutschen. Es war bereits der sechste Torwartfehler des spanischen Nationaltorhüters, der zu einem Gegentor führte - Höchstwert in der Premier League.

Dave saves (not) Die 50. Minute im Premier-League-Spiel zwischen dem Tabellenletzten FC Watford und Manchester United: Nach einem Freistoß kommt Watfords Ismaila Sarr zum Kopfball, trifft den Ball aber nicht richtig. Der Ball kommt direkt auf Uniteds Torhüter David De Gea, eigentlich kein Problem für den spanischen Nationaltorhüter. Eigentlich. Der 29-Jährige lässt den Ball durch die Hände ins Tor gleiten, ein klarer Torwartfehler zum 0:1, der die nächste Niederlage für United einleitete. Das 0:2 gegen den Londoner Stadtteilklub ist bereits die fünfte Pleite in dieser Saison. De Gea wusste unmittelbar nach der Aktion bereits, was sein Fehler angerichtet hatte. Er war sichtlich bedrückt. Und es war nicht der erste Patzer von De Gea in dieser Premier-League-Saison: Mit nun sechs ist er der Torhüter mit den meisten Fehlern, die zu einem Tor führten. Der Frust beim spanischen Torhüter saß offensichtlich tief. Beim Elfmeter zum zweiten Tor für Watford war De Gea machtlos, angesichts von Uniteds achtem Platz nach nun 18 Spielen ist die schlechte Laune aber zumindest verständlich. Dabei gilt De Gea als einer der besten Torhüter Europas, in der Vergangenheit war regelmäßig über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert worden, ehe er sich zu United bekannte. Dank teils herausragender Leistungen wird auf den sozialen Netzwerken oft der Hashtag #DaveSaves genutzt. Nach dem Spiel gegen Watford wird das eher nicht passieren.

Nur vier Minuten später sorgte Watfords Kapitän Troy Deeney per Elfmeter für die Entscheidung, nachdem Uniteds Sommerzugang Aaron Wan-Bissaka im Strafraum Sarr umgrätschte (54.). Es war bereits die fünfte Saisonniederlage für United, alle kassierte das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen schlechter platzierte Teams. Gegen die Top vier, Chelsea, Leicester, Liverpool und City, holte United drei Siege und ein Unentschieden. Dennoch stehen die Red Devils nur noch auf Rang acht und haben bereits sieben Punkte Rückstand auf Chelsea.