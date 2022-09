Der FC Chelsea hat völlig überraschend seinen deutschen Teammanager Thomas Tuchel rausgeworfen. Das teilte der Premier-League-Klub per Twitter mit, einen Tag nach dem 0:1 zum Champions-League-Start bei Dinamo Zagreb. Tuchel hatte die Champions League mit Chelsea 2021 gewonnen und wurde Fifa-Welttrainer des Jahres.



Mit den »Blues« hatte der 49-Jährige von den bisherigen sechs Spielen in der Premier League zwei verloren. Chelsea hatte in diesem Sommer mit der Unterstützung des neuen Eigentümers rund 280 Millionen Euro (240 Millionen Pfund) für neue Spieler ausgegeben. Aktuell belegt das Team in der Premier League den sechsten Platz.