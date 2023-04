Lampard hatte zuletzt den FC Everton trainiert und war mit dem Klub in den Abstiegskampf geraten, ehe er gehen musste. In London ist er der bereits dritte Trainer in der laufenden Saison nach Potter und Tuchel. Der Klub war im Sommer vom US-Investor Todd Boehly übernommen worden und hatte seither Hunderte Millionen Euro in neue Spieler investiert.