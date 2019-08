Frank Lampard hat bei seinem Trainerdebüt mit dem FC Chelsea eine herbe Pleite bei Manchester United hinnehmen müssen. 0:4 (0:1) verloren die Londoner das Topspiel zum Ligaauftakt. Zwar hatte Chelsea in der ersten Hälfte die besseren Chancen, kassierte durch einen Elfmeter von Marcus Rashford aber das 0:1 (18. Minute). Anthony Martial (65.) und Rashford (67.) entschieden die Partie mit einem Doppelschlag noch vor der Schlussphase. Daniel James erzielte den Endstand (81.).

Zum Auftakt der Partie setzte Chelseas Tammy Abraham einen Schuss von der rechten Strafraumgrenze an den linken Pfosten (4.). Danach war aber vor allem der Strafraum der Londoner Schauplatz: Erst passte Chelseas Innenverteidiger Kurt Zouma den Ball am eigenen Strafraum direkt in die Füße von Martial, dessen Schuss konnte Torhüter Kepa aber festhalten (7.).

Zehn Minuten später wurde United wieder gefährlich und wieder war Zouma beteiligt. Im Strafraum brachte er Marcus Rashford zu Fall (17.), Schiedsrichter Anthony Taylor entschied auf Elfmeter und auch der in der Premier League neue Videoassistent bestätigte die Entscheidung. Rashford trat selbst an und oben links zur Führung.

Chelsea bleibt gefährlich, United trifft

In der Folge war wieder Chelsea gefährlicher, aber erst hielt United-Torhüter David de Gea stark gegen Ross Barkley (40.) und nur kurze Zeit später rettete bei einem Abschluss von Emerson der Pfosten für den bereits geschlagenen Schlussmann (41.).

Dave Thompson/AP Chelseas Verteidigung wirkte angesichts der United-Offensive überfordert

Die Treffer fielen dagegen im Chelsea-Strafraum - per Doppelschlag. Nach einem Konter flankte Andreas Pereira von der rechten Seite in die Mitte, wo Martial den Ball durch die Beine des unglücklich agierenden Kepa lenkte (65.). Nach dem erneuten Gegentreffer versuchte Chelsea, United früh unter Druck zu setzen. Die aufgerückte Abwehrreihe der Londoner nutzte Weltmeister Pogba für einen Traumpass aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Rashford. Der blieb vor Kepa cool und schob zur Vorentscheidung ein (67.).

Pogba war auch am letzten Tor der Partie beteiligt: Nach einer tollen Einzelaktion des Franzosen legte er vor dem Chelsea-Strafraum nach rechts zu Sommerzugang Daniel James. Dessen Abschluss war für Kepa wieder nicht zu halten.

Zum Ligastart bedeutet die klare Niederlage den vorletzten Tabellenplatz für die Blues. Nur West Ham verlor noch deutlicher - 0:5 gegen Manchester City.